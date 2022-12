Szykuje się wielki powrót Cristiano Ronaldo?! Portugalczyk wznowił treningi, kierunek może szokować

Były piłkarz Legii dołączy do Lewandowskiego?! Sensacyjne doniesienia, to naprawdę może się wydarzyć

Cristiano Ronaldo nie ma szansy już na zdobycie mistrzostwa świata w Katarze. Portugalia niespodziewanie odpadła z Marokiem. "Lwy Atlasu" są bohaterami niejednej sensacji podczas tegorocznego mundialu. Wcześniej zwyciężali z takimi zespołami jak: Hiszpania czy Belgia. Dla 37-latka mogła być to ostatnia szansa na zdobycie tego prestiżowego trofeum ze względu na wiek. Ronaldo bardzo przeżywał sytuację po końcowym gwizdku, wręcz zanosił się od płaczu. Tym bardziej, że awans do półfinału był na wyciągnięcie ręki. Legendarny Portugalczyk nie miał najmniejszych zamiarów tłumić swoich emocji, zalewając się łzami. Na turnieju rangi mistrzostw świata Ronaldo najlepszy wynik zanotował w 2006 roku, wówczas razem z drużyną zajął 4. miejsce.

Cristiano Ronaldo trenuje na boiskach Realu Madryt! Szykuje się wielki powrót?!

Kontrakt Cristiano Ronaldo z Manchesterem United został rozwiązany za porozumieniem stron - poinformował podczas mistrzostw świata angielski klub. To pokłosie niedawnego wywiadu udzielonego przez portugalskiego piłkarza dla Piersa Morgana, w którym stwierdził m.in., że nie ma szacunku do trenera Erika ten Haga. Portugalczyk najwidoczniej dążył do takiej sytuacji, można to wywnioskować przez zachowania podczas meczów "Czerwonych Diabłów", gdzie m.in. 37-latek opuścił ławkę rezerwowych przed końcowym gwizdkiem. Agent Ronaldo - Jorge Mendes podczas turnieju w Katarze miał rozwiązać sytuacje dotyczącą klubu, w jakim będzie występował "CR7". Tak się jednak nie stało, a plotki dotyczące ewentualnego transferu do Arabii Saudyjskiej zostały szybko zdementowane przez byłego piłkarza Manchesteru United.

Fabrizio Romano w mediach społecznościowych przekazał informację dotyczącą, że Cristiano Ronaldo wrócił do treningów, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Portugalczyk trenuje w centrum sportowym "Real Madryt Valdebebas", jak ujawnił "Relevo". Szykuje się wielki powrót 37-latka na Santiago Bernabeu?

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #RonaldoAs revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022