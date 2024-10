Tak mówią o Szczęsnym po pierwszym treningu. Polak może żałować jednej rzeczy, nie ma wątpliwości

Transfer Wojciecha Szczęsnego to jedna z ciekawszych historii w europejskim futbolu w ostatnim czasie, która spokojnie mogłaby zostać podstawą do napisania scenariusza filmowego. 34-latek kilka tygodni temu przeszedł na emeryturę, pożegnał się z kibicami Juventusu, w którym grał przez ostatnie 7 lat i szykował się do pożegnania w reprezentacji Polski, jednak oferta od takiego klubu jak Barcelona skusiła go do powrotu i napisania jeszcze jednej karty w swojej bogatej karierze. Polak ma zastąpić w bramce Marca-Andre ter Stegena, który odniósł poważną kontuzję pod koniec września w meczu z Villarreal. Póki co jednak Szczęsny musi wdrożyć się do zespołu i zapoznać z jego taktyką, i to właśnie sposób gry Barcelony eksperci wskazywali jako największy mankament, jaki może stać na drodze do szybkiego wkomponowania nowego bramkarza do drużyny. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy pierwsze treningi są jednak bardzo obiecujące.

Tak pokazał się Szczęsny na treningu. W Barcelonie są zachwyceni

Jak donosi „Mundo Deportivo” zespół Barcelony jest niezwykle pozytywnie zaskoczony tym, jak prezentował się Szczęsny podczas pierwszych zajęć. – W szatni są pozytywnie zaskoczeni formą Wojciecha Szczęsnego. Nie jest wykluczone, że już wkrótce będzie gotowy do gry – przekazał dziennikarz Fernando Polo. Na debiut Wojciecha Szczęsnego już w najbliższą niedzielę, 6 października, nie ma co liczyć, jednak wiele wskazuje na to, że już 20 października w starciu z Sevillą Szczęsny po raz pierwszy stanie między słupkami bramki Barcelony. Kto wie, w takich okolicznościach być może odbyłoby się to szybciej, gdyby nie fakt, że już w poniedziałek rozpoczyna się kolejna przerwa reprezentacyjna! Z drugiej jednak strony daje ona Szczęsnemu nieco więcej czasu na treningi, choć wiadomo, że wielu zawodników „Dumy Katalonii” wyjedzie na zgrupowania. Sam Szczęsny, jak zapowiedział, do kadry nie wróci.