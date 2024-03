i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

NIepokojące informacje!

To już koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Media podają sensacyjną wiadomość, Polak na specjalnej liście!

Robert Lewandowski może być na wylocie z Barcelony? Mimo że Polak nie chce opuszczać klubu "Dumy Katalonii", to ostatnio pojawiły się informacje wskazujące na to, że włodarze klubu są gotowi go sprzedać, a sam kapitan Polski miał znaleźć się na specjalnej liście. Te słowa nie napawają optymizmem.