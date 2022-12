i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Zawieszenie Lewandowskiego

To on ma zastąpić Roberta Lewandowskiego! Będzie to wielka szansa dla młodego piłkarza,

RoSz 17:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mistrzostwa świata w Katarze przeszły do historii, 18 grudnia na stadionie Lusail Argentyna okazała się lepsza od obrońców tytułu z 2018 roku - Francji w rzutach karnych. Robert Lewandowski zakończył udział w turnieju na etapie 1/8 finału, wówczas reprezentacja Polski odpadła z jednym z finalistów mundialu - "Trójkolorowymi". Drużyny klubowe wracają do gry, jednak napastnik Barcelony szybko nie wróci na murawę, kibice zaczęli szukać zastępstwa.