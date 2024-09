To z nią przez lata umawiał się Wojciech Szczęsny, zanim poznał Marinę! Kim jest piękna Sandra Dziwiszek?

"Zrobił z gęby cholewę!". Jan Tomaszewski zniesmaczony transferem Szczęsnego do Barcelony. Zaapelował do Probierza

Wojciech Kowalczyk o roli Szczęsnego w Barcelonie. To trudne do przewidzenia

Kilka tygodni temu zaczęły pojawiać się podsumowania kariery 34-letniego Wojciecha Szczęsnego. Wszystko dlatego, że będący w sile wieku – szczególnie jak na bramkarza – zawodnik, postanowił dość niespodziewanie zakończyć zawodową karierę, tłumacząc to chęcią skupienia się na rodzinie. Trudno się temu dziwić, ponieważ pod kątem finansowym popularna para jest świetnie zabezpieczona, a niedawno na świat przyszło ich drugie dziecko, córka Noelia. Okazuje się jednak, że emerytura może jeszcze rok poczekać, gdy na pomoc wzywa nie tylko tak wielki klub jak FC Barcelona, ale też twój serdeczny przyjaciel Robert Lewandowski, który jest w niej liderem ofensywy. Oczy wielu fanów europejskiej piłki znów będą więc zwrócone na Szczęsnego, a duża część z nich może nie wiedzieć, że przed związaniem się z Mariną Łuczenko, polski bramkarz przez kilka lat spotykał się z piękną modelką Sandrą Dziwiszek.

To z nią Szczęsny spotykał się przed Mariną

Wojciech Szczęsny i Sandra Dziwiszek poznali się w młodzieńczych latach i jak przypomina portal Pomponik, para spotykała się już od 2006 roku, czyli wtedy, gdy Szczęsny miał ledwie 16 lat. Szczęsny był już wówczas zawodnikiem młodzieżowej drużyny Arsenalu, gdzie trafił z Akademii Legii Warszawa na początku roku. To niestety, nie sprzyjało spotkaniom pary, ponieważ Sandra Dziwiszek związana była wówczas z Warszawą, a im lepiej radził sobie Szczęsny w Arsenalu, tym rzadziej mógł odwiedzać swoją ukochaną w Polsce, o czym opowiedziała ona w rozmowie z The Sun w 2011 roku. – Od kiedy Wojtek został podstawowym bramkarzem Arsenalu i reprezentacji Polski, nasze spotkania są coraz rzadsze. Jeszcze rok, dwa lata temu był w Warszawie co tydzień. Teraz niestety ma tylko jeden dzień wolny co dwa, trzy tygodnie. Staram się go odwiedzać, ale mam także swoje obowiązki i szkołę – mówiła wówczas kobieta. Planowała ona studia w Londynie, by być bliżej ukochanego, ale już w 2012 roku para rozstała się. Później pojawili się publicznie razem jeszcze w 2013 roku na ślubie Roberta Lewandowskiego. Niedługo później Szczęsny poznał swoją obecną żonę, Marinę Łuczenko.

Kim jest Sandra Dziwiszek, była dziewczyna Wojciecha Szczęsnego?

Sandra Dziwiszek w przeszłości także była związana ze sportem. Trenowała skok o tyczce, ale miała też zadatki na aktorkę oraz modelkę. W sporcie radziła sobie na tyle dobrze, że pobiła rekord Polski młodziczek i nawet myślano, że może reprezentować nas na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Ostatecznie jednak postawiła na ostatnią opcję, czyli karierę modelki, jednak nie był to jej jedyny kierunek rozwoju. Jak podaje portal Pomponik 30-latka jest także adwokatką. Prywatnie natomiast Sandra Dziwiszek spotyka się z Nicholasem Latifim, kierowcą Formuły 1.