Transferowa bomba coraz bliżej! Real Madryt chce sięgnąć po Kyliana Mbappe! Sensacyjne doniesienia

Gdy natrafia się na informacje o możliwym przejściu Kyliana Mbappe do Realu Madryt można odnieść wrażenie, że przeżywa się swoistego rodzaju "deja vu". Powód jest prosty, takie doniesienia pojawiają się z dużą regularnością, a na razie nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Tym razem sytuacja ma wyglądać inaczej, bo najnowsze informacje wskazują na to, że Mbappe do Madrytu może przejść już tego lata.

Kylian Mbappe w Realu Madryt? To byłaby transferowa bomba

O możliwym transferze do Realu zaczęto spekulować już nieco wcześniej. Wszystko za sprawą doniesień sugerujących, że reprezentant Francji nie zamierza skorzystać z opcji przedłużenia kontraktu do 2025 roku. A to oznacza, że jeśli PSG chciałoby coś zarobić, musiałoby sprzedać Mbappe tego lata. I jak przekazuje portal "PSG Community", zdecydowano się właśnie na opcję sprzedaży.

Zwłaszcza, że Mbappe miał zerwać wszelkie kontrakty ze swoim obecnym klubem i jego losy mają okazać się przesądzone. W dodatku PSG i Real Madryt podobno osiągnęły porozumienie w kwestii ceny za Francuza. Ta ma opiewać na 250 milionów euro, z czego 200 mln ma być przelana na konta PSG już teraz, a 50 mln to tak zwane zmienne, zależne m.in. od osiągnięć na boisku.