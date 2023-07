Trener Realu Madryt na ławie oskarżonych! Carlo Ancelotti miał popełnić przestępstwo, setki tysięcy euro w tle!

Hiszpański fiskus jest instytucją, która wielokrotnie dała się we znaki gwiazdom piłki. Swoje problemy z prawem podatkowym mieli już Leo Messi, Cristiano Ronaldo czy Xabi Alonso, a do tego grona dołączył właśnie Carlo Ancelotti. Jak podają hiszpańskie media, szkoleniowiec Realu Madryt został uznany za winnego oszustw podatkowych na kwotę blisko 400 tysięcy euro.

Carlo Ancelotti z problemami. Miał zataić fortunę przed fiskusem

Aby zrozumiec genezę problemów Ancelottiego z hiszpańskim prawem, należy cofnąć się w czasie do 2014 roku, a więc do pierwszej kadencji Włocha na stanowisku trenera Realu Madryt. Włoch miał poprawnie rozliczyć się ze swojej pensji ze skarbówką, jednak nie rozliczył przy okazji praw do swojego wizerunku, a więc zataił kwotę 400 tysięcy euro. Co na ten temat ma do powiedzenia sam Ancelotti? Jak informują tamtejsi dziennikarze, szkoleniowiec przyznał się do popełnienia przestępstwa, jednak zaznaczył, że wynikało to z jego niewiedzy i złego doboru doradztwa finansowego. Mimo dochodzenia, wątpliwym jest, aby trener trafił do więzienia.