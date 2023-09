i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

kibicowi to nie przystoi

Uszy nam zwiędły słysząc, co Taco Hemingway zarapował o Lewandowskim. Tak to poszło w świat, kibicowi to nie przystoi

Waldemar Kowalski 7:40

Wraz z pojawieniem się płyty "1-800-Oświecienie", Taco Hemingway ponownie znalazł się na ustach słuchaczy w całej Polsce. Jeden z najpopularniejszych raperów w naszym kraju, a przy okazji wielki kibic futbolu i londyńskiego Tottenhamu w tekście utworu "Może To Coś Zmieni?" zawarł również nazwisko Roberta Lewandowskiego, jednak popełnił przy tym kardynalny błąd.