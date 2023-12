Valencia - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga Valencia - FC Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Valencia - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 16.12

Valencia - FC Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Valencia - Barcelona

Kibice Barcelony nie mogą być w pełni zadowoleni z postawy swoich ulubieńców. Co prawda "Blaugrana" awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca w grupie, ale ostatnia porażka z Royal Antwerp (2:3) z pewnością nie przynosi chluby. Tym bardziej że w lidze sytuacja Barcy robi się coraz trudniejsza. Po porażce z Gironą (2:4) w ostatniej kolejce La Liga zespół Roberta Lewandowskiego traci do sensacyjnego lidera aż 7, a do drugiego Realu Madryt 5 punktów. Zespół ze stolicy Katalonii spadł na czwarte miejsce i musi gonić stawkę jeśli dalej liczy na obronę mistrzowskiego tytułu. Barcelona nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę, a przed nią wymagający wyjazd do Walencji.

Valencia to uznana marka, ale w ostatnich latach wpadła w tarapaty i wyraźnie obniżyła loty. Przed meczem z Barceloną gospodarze są na 11. miejscu w tabeli i zanotowali cztery ligowe spotkania bez zwycięstwa. Nie oznacza to jednak, że położą się przed faworyzowaną "Dumą Katalonii". Taki mecz wyzwala dodatkową motywację i Valencia będzie chciała wykorzystać ostatnią słabość Barcy. "Nietoperze" mogą liczyć na żywiołowy doping kibiców, których postara się uciszyć Robert Lewandowski. Polak chciałby także uciszyć coraz głośniejszych krytyków, a najlepszym sposobem jest wyraźna pomoc w zwycięstwie z Valencią.

Mecz Valencia - FC Barcelona odbędzie się w sobotę, 16 grudnia, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale Eleven Sports 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!