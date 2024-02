W tej sytuacji Robert Lewandowski nie mógł zareagować inaczej! Piłkarz Barcelony od razu nawiązał do Xaviego, wyłożył kawę na ławę

Co za wynik

Sezon 2023/2024 nie jest najlepszym w wykonaniu piłkarzy Barcelony. Szkoleniowiec "Dumy Katalonii" i zarazem legenda klubu podjął kluczową decyzję o zakończenia pracy na ławce trenerskiej. Wszystko jest spowodowane słabymi wynikami w ostatnim czasie. Ekipa Barcelony w zeszłym sezonie zdobyła mistrzostwo kraju, a Robert Lewandowski został królem strzelców, wyprzedzając m.in. Karima Benzeme. Kapitan reprezentacji Polski 15 lutego wziął udział w wydarzeniu charytatywnym, gdzie rozmawiał z dziennikarzami na temat aktualnej sytuacji w klubie. - Jesteśmy w idealnym momencie na zmiany i lepszą grę. Najpierw w Vigo, a potem w Lidze Mistrzów. Pracujemy na to. Trudno wyjaśnić, co się dzieje, bo na przykład straciliśmy trzy gole przeciwko Granadzie. Za nami długi tydzień pracy i, jak powiedziałem, jesteśmy w idealnym momencie na zmiany - zaznaczył Lewandowski.

Robert Lewandowski został zapytany o następce Xaviego. Napastnik szybko zmienił temat

Jak informują media, jednym z najpoważniejszym kandydatem jest Hansi Flick, który w przeszłości współpracował z Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski został zapytany o szkoleniowca i od razu zareagował w odpowiedni sposób. - To ja cię zapytam. Kto jest trenerem Barcelony? - gdy usłyszał, że jest nim Xavi to szybko uciął temat. - Wszystko jasne, dziękuję. Za co otrzymał oklaski, a o niemieckim trenerze powiedział, że jest "dobrym człowiekiem".