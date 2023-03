i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

Sensacyjne doniesienia!

Wielka czystka w klubie Lewandowskiego? Barcelona będzie sprzedawać gwiazdy! Wiemy, co z przyszłością Polaka

Barcelona będzie mogła być zmuszona do sprzedaży wielu gwiazd. Kierownictwo LaLiga opublikowało nowe limity wynagrodzeń dla klubów w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych, a te w Barcelonie mają sięgać nawet kwot 150-200 mln euro. W związku z tym klub z Camp Nou będzie zmuszony do sprzedaży gwiazd. Hiszpańskie media spekulują, kto może opuścić drużynę. Wiemy, co z przyszłością Roberta Lewandowskiego.