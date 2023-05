Wielkie plany szefa Lewandowskiego i Leo Messiego wyszły na jaw! Wieści spadły jak grom z jasnego nieba, tego już nie ukryją przed kibicami

W Barcelonie zapadły kluczowe decyzje. Fani mogą być w niemałym szoku. To on będzie najważniejszy w zespole

Obecnie kibice Barcelony, zawodnicy oraz szefostwo klubu może świętować udany sezon w lidze hiszpańskiej, który zakończył się kolejnym mistrzostwem w rękach "Blaugrany" i wielką fetą, którą żyło całe miasto. Mimo tego okazuje się, że Joan Laporta cały czas robi wszystko, co w jego mocy, aby już niebawem znów na Camp Nou zagrał Leo Messi. Pierwsze informacje na ten temat wywołały prawdziwe trzęsienie ziemi w Katalonii, bowiem kibice do dziś nie pogodzili się z odejściem Argentyńczyka i jego powrót byłby ich spełnieniem marzeń. Tym bardziej, że jak wynika z korespondencji Laporty z Messim, jak mistrz świata jest otwarty na taki ruch.

Kiedy tylko gruchnęła wieść o tym, że prezydent Barcelony ma działać w sprawie ściągnięcia Messiego z powrotem do Katalonii, w hiszpańskich mediach natychmiast ruszyła machina, której zadaniem było ustalenie szczegółów tej operacji. German Garcia Grova poinformował na swoim Twitterze, że poszło nie tylko do zapewnień Laporty, że zrobi wszystko, aby Argentyńczyk znów grał na Camp Nou, ale także do odpowiedzi Messiego, że ten chce wrócić do Katalonii.

W czasie swojej kariery Leo Messi grał w barwach Barcelony w 778. meczach, w czasie których strzelił aż 672 bramki i zanotował 303 asysty. Dla kibiców "Blaugrany" powrót Argentyńczyka byłby spełnieniem marzeń tym bardziej, że jeszcze niedawno wydawało się, że mistrz świata z Kataru przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, a podpisanie przez niego kontraktu z Al-Hilal wydawało się już przesądzone.

