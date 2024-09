i Autor: Instagram Marina, Wojciech Szczęsny

Wielkie zamieszanie po tym, co zrobiła Marina. Chodzi o Szczęsnego. Aż zabuzowało!

Wokół Wojciecha Szczęsnego jest głośno w związku z możliwym transferem do FC Barcelony. Kibice i dziennikarze są coraz bardziej przekonani, że po miesiącu emerytury Polak wznowi karierę i dołączy do drużyny Roberta Lewandowskiego. Fani szukają teraz wszelkich poszlak na potwierdzenie hitowego transferu, a wielkie zamieszanie wywołała reakcja Mariny, żony Szczęsnego. Aż zabuzowało po tym, co zrobiła!