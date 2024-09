Wojciech Szczęsny w końcu przemówił! Przekazał Hiszpanom tylko jedno. Padliśmy

To się dzieje! Zero złudzeń w sprawie Szczęsnego w Barcelonie. Aż serce zaczęło nam walić

Mecz z Villarrealem był dla Barcelony słodko-gorzki. Zespół Hansiego Flicka wysoko pokonał kolejnego rywala, ale tuż przed przerwą kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen i niedługo później okazało się, że może on wypaść z gry nawet do końca sezonu. Rozpoczęły się więc rozważania na temat tego, kto powinien Niemca zastąpić. Mało kto stawiał na to, że obecny numer dwa, czyli Inaki Pena, dostanie szansę bronić do końca sezonu i jak się okazuje, Barcelona nie chce nawet stawiać na niego do końca rundy i kolejnego okna transferowego, gdzie mieliby większe szanse pozyskać klasowego bramkarza. „Duma Katalonii” spieszy się na tyle, że od razu zaczęło się poszukiwanie golkipera bez kontraktu, którego można podpisać w każdej chwili. I choć kandydatura Wojciecha Szczęsnego, który zakończył karierę parę tygodni temu, początkowo traktowana była w sieci jako żart, to teraz Polak wyrasta na najpoważniejszego kandydata!

Wojciech Szczęsny przerwał milczenie. Powiedział tylko jedno

Jak przekazywaliśmy wcześniej, dziennik „Mundo Deportivo” donosił w środę (25 września) z samego rana, że Hansi Flick jest przekonany do zatrudnienia Wojciecha Szczęsnego. Kolejne wieści natomiast są takie, że sam 34-latek miał już powiedzieć „tak” Barcelonie, zostały jednak kwestie kontraktu i jego umowy z Juventusem, której rozwiązanie nastąpiło pod pewnymi warunkami, obecnie utrudniającymi zatrudnienie Szczęsnego w Barcelonie. Wspomniane „Mundo Deportivo” chciało u źródła dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na linii Szczęsny-Barcelona i dodzwonili się do polskiego bramkarza.

Wojciech Szczęsny co prawda odpowiedział Hiszpanom, ale przekazał tylko jedną wiadomość. – Mam tylko nadzieję, że Marc wkrótce wyzdrowieje, jest dobrym przyjacielem i świetnym bramkarzem, życzę mu wszystkiego najlepszego – powiedział tylko polski bramkarz, życząc zdrowia golkiperowi Barcelony. Na temat ewentualnego transferu nie chciał powiedzieć ani słowa. – To jedyna rzecz, którą mogę skomentować – dodał tylko Wojciech Szczęsny.