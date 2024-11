O takiej możliwości poinformował kataloński dziennik „Sport”. Okazuje się, że bramkarz Barcelony i reprezentacji Niemiec został poddany nowatorskiej metodzie leczenia komórkami macierzystymi. Polega ona na tym, że pobrano komórki z kości biodrowej, poddano je hodowli i zostaną ponownie wszczepione do organizmu. Wszystko po to, żeby przyspieszyć leczenie ścięgna. Niemiec doznał całkowitego zerwania ścięgna rzepki w prawym kolenie we wrześniu, podczas meczu ligowego z Villarealem. Przeszedł operację, a pierwsze diagnozy mówiły, że 32-latek będzie niezdolny do gry do końca tego sezonu.

Innowacyjny zabieg ma przyspieszyć leczenie i powrót ter Stegena do gry. Wiarygodność informacji potwierdza fakt, że podano nazwisko lekarza prowadzącego leczenie, jest to dr. Robert Soler. Ter Stegena miał odwiedzić w Hiszpanii dyrektor niemieckiej federacji piłkarskiej Rudi Voeller, który stwierdził, że nie wyklucza jego powrotu na boisko jeszcze w tym sezonie. Golkiper Barcelony to obecnie numer 1 w bramce reprezentacji Niemiec po rezygnacji z gry Manuela Neuera. Zapewne na niego postawi selekcjoner Niemców Julian Nagelsmann w eliminacjach do MŚ w 2026 roku, które ruszają w marcu przyszłego roku. Do tej pory ter Stegen ma na koncie 42 występy w drużynie narodowej. Z Barceloną wiąże go kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Jeśli potwierdzą się informacje i prognozy hiszpańskich mediów, to Szczęsnego czeka jeszcze trudniejsza rywalizacja o miejsce w bramce. Na razie występuje w niej Inaki Pena, cieszący się zaufaniem trenera Hansiego Flicka. Szczęsny który czeka na debiut jest związany związał z „Blaugraną” kontraktem do końca obecnego sezonu.

