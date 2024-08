Wstyd, jak traktują Roberta Lewandowskiego! Nie da się na to patrzeć bez złości. Wytykają go palcami na prawo i lewo

Piłkarze FC Barcelony przygotowują się do rozpoczęcia nowego sezonu 2024/2025 w rozgrywkach LaLiga, jednak zdecydowanie większą uwagę postronnych kibiców mogą przyciągać ruchy transferowe "Blaugrany". Po tym, jak stery w ekipie z Katalonii przejął trener Hansi Flick, który nie ukrywał swojego zdania na temat Roberta Lewandowskiego, po mistrzostwach Europy dużo mówiło się o tym, że na Camp Nou miałby trafić Nico Williams. Ostatecznie do takiego ruchu nie doszło i wszystko wskazuje na to, że już nie dojdzie. Sytuacja 22-letniego Hiszpana i saga transferowa z jego przenosinami do Barcelony wywołały falę memów i prześmiewczych wpisów. Na specjalny, satyryczny materiał zdecydowała się również redakcja "Bleacher Report" na platformie "X". W materiale nie zabrakło również potężnej szpilki wbitej w Roberta Lewandowskiego.

Na filmiku, który z pewnością wykonany jest na wzór popularnej gry "Grand Theft Auto V" możemy zobaczyć postać Nico Williamsa wchodzącego do biurowca FC Barcelony. Tam wita go Lamine Yamal, a obok niego kapitan reprezentacji Polski. Lewandowski został jednak przedstawiony w prześmiewczy sposób, gdzie tańczy do telefonu. To oczywiście nawiązanie do "TikToków", jakie pojawiały się w sieci z udziałem polskiego napastnika. Pomimo upływu kolejnych miesięcy, nadal Lewandowski jest atakowany od czasu do czasu przypomnieniem tego, jak tańczył do telefonu.

It looks like there'll be no Nico-Lamine reunion at Barca this summer after all 🤷‍♂️ pic.twitter.com/oW6E4sOqHz— B/R Football (@brfootball) August 13, 2024

W jeszcze gorszym świetle przedstawiony został z kolei Joao Felix, który był wypożyczony do Barcelony z Atletico Madryt. Na filmiku opublikowanym przez "Bleacher Report" można zauważyć Portugalczyka za oknem, dobijającego się do Barcelony, gdzie ewidentnie jest ignorowany i niechciany. Felix zagrał dla "Dumy Katalonii" w 44. meczach, w czasie których strzelił 10 bramek i zanotował 6 asyst. Jego wykupienie przez Barcelonę wydaje się więc niemalże niemożliwe.