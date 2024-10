Wydało się, jakie Robert Lewandowski naprawdę ma relacje z Hansim Flickiem! Tak to wygląda naprawdę, wszystko jasne

Lewandowski się wygadał, co powiedział mu Szczęsny! Wszystko było wielkim planem?! Tak wyglądają kulisy jego transferu do Barcelony

W ostatnich miesiącach Robert Lewandowski mógł przeczytać o sobie w hiszpańskiej prasie wiele materiałów i komentarzy, również tych nie do końca pochlebnych. Kapitan reprezentacji Polski nie błyszczał formą i wiele osób zastanawiało się nad jego przyszłością w ekipie ze stolicy Katalonii. Obecnie jego "Lewy" prezentuje wręcz kosmiczną formę i strzela bramki jak na zawołanie, co potwierdził w meczu z Deportivo Alaves, który zakończył z hattrickiem na koncie. O jego dyspozycję był również pytany podczas pierwszej konferencji prasowej październikowego zgrupowania kadry, na której pojawił się w towarzystwie selekcjonera Michała Probierza. Lewandowski wyznał m.in., co powiedział mu Wojciech Szczęsny przed dołączeniem do Barcelony (pisaliśmy o tym tutaj), jak również miał okazję skomentować jego współpracę z Hansim Flickiem i zdradzić, jakie pomiędzy nim i trenerem panują relacje. Okazuje się, że obaj rozumieją się niemalże bez jakichkolwiek słów.

- (...) Z trenerem Hansim, ja mam takie poczucie, że nawet czasami nie musimy za dużo rozmawiać i wiem, o co mu chodzi i czego ode mnie oczekuje oraz co mam robić. To, że ta znajomość była wcześniej wiele ułatwia. - wyznał kapitan reprezentacji Polski jasno dając do zrozumienia, że wcześniejsza współpraca z Niemcem w Bayernie Monachium zdecydowanie pomogła mu osiągnąć świetną formę, którą prezentuje dzisiaj.

Tylko w samych rozgrywkach ligi hiszpańskiej Robert Lewandowski strzelił już 10 bramek w 9. meczach, dokładając do tego dwie asysty. Do tego dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w Lidze Mistrzów, co daje mu łącznie 12 bramek w 11. spotkaniach w tym sezonie. Lewandowski dodał na konferencji również, że na jego świetne wyniki w tym sezonie wpływa również to, że inni zawodnicy prezentują zdecydowanie lepszą formę u Hansiego Flicka, dzięki czemu stwarzają mu więcej okazji do zdobywania bramek.