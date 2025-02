i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny

Wielka szansa Barcy

Znakomite wieści dla Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego! Wszystko przed meczem Barcelona – Rayo Vallecano

Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i reszta zespołu Barcelony ma powody do zadowolenia. Niekorzystna passa Realu Madryt trwa! „Królewscy” zaledwie zremisowali sobotnie spotkanie z Osasuną Pampeluna. Co to oznacza dla losów ligowej tabeli? W poniedziałkowym meczu Barcelona – Rayo Vallecano, „Duma Katalonii” może zrównać się punktami z zespołem Carlo Ancelottiego.