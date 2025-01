i Autor: PAP/EPA/STRINGER Finał Superpucharu Hiszpanii Real Madryt - FC Barcelona. Relacja na żywo online. Śledź mecz minuta po minucie

Składy przed El Clasico

Znamy składy przed finałem Superpucharu Hiszpanii! Flick zdecydował w sprawie Szczęsnego

Wszyscy kibice odliczają do pierwszego gwizdka w meczu finałowym Superpucharu Hiszpanii. Spełnił się wymarzony scenariusz na to spotkanie, ponieważ będzie to druga potyczka Barcelony z Realem Madryt w sezonie 2024/2025. Hansi Flick oraz Carlo Ancelotti wybrali podstawowe składy. Ancelotti nie zaskoczył i wytoczył najcięższe działa, a niemiecki szkoleniowiec zdecydował się, kto będzie bronił od początku spotkania.