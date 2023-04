Znany krytyk przejechał się po filmie o Lewandowskim! Tomasz Raczek nie ma wątpliwości: zwątpiłem w niego

Tomasz Raczek w mocnych słowach skomentował najnowszą superprodukcję dokumentalną firmy Amazon, która portretuje postać Roberta Lewandowskiego. Film "Lewandowski. Nieznany" bardzo nie spodobał się znanemu krytykowi, który nie szczędzi produkcji negatywnych opinii. Jak podkreśla, obraz jest conajmniej nudny i nie pokazuje w zasadzie niczego ciekawego na temat życia kapitana reprezentacji Polski,.

Tomasz Raczek szczerze o filmie "Lewandowski. Nieznany". Mocna opinia

Raczek podkreśla, że jego zdaniem, film kompletnie nie pokazuje Lewandowskiego z ciekawej strony, a sama produkcja nie podejmuje nawet próby, aby pokazać Lewandowskiego w inny, bardziej kontrowersyjny i wielowymiarowy sposób.

- Ten film nie spełnia obietnicy, ponieważ nosi tytuł "Nieznany", a ja tam niczego nieznanego nie znalazłem. Wręcz przeciwnie. Wyłagodzone wszystkie kanty, a także wszystkie niewygodne sytuacje dla Lewandowskiego. To jest właściwie panegiryk, czyli film, który swojego bohatera chce pokazać tylko od najlepszej strony, tyle że robi to mało udatnie. (...) Mało tego! Zwątpiłem w niego. Zwątpiłem w niego jako człowieka. Zwątpiłem w to, że jest ciekawym człowiekiem. W tym filmie wiemy jedno, że od małego chłopaka chciał zwyciężać, chciał trafić do Ligi Mistrzów i chciał być najlepszy. Nie dowiedziałem się niczego więcej o tym, co jest motorem dla niego, ale i dla każdego sportowca - powiedział Tomasz Raczek.