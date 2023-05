Zniewalająca żona Messiego roześmiała się przy samotnym Lewandowskim. Ależ ona wyglądała! Spójrzcie tylko na te zdjęcia

W ostatnim czasie nazwiska Lewandowskiego i Messiego padają często obok siebie. Wszystko za sprawą plotek o powrocie Argentyńczyka do FC Barcelony, gdzie najlepszym obecnie strzelcem i niejako jego następcą jest Polak. Marzenia kibiców "Blaugrany" przybrały na sile po poniedziałkowej gali Laureus World Sports Awards w Paryżu, na której pojawili się obaj piłkarze. Ci nie odmówili sobie krótkiej rozmowy, co natychmiast uchwyciły kamery, a obrazki te obiegły cały świat. "To najbardziej wyczekiwany obrazek przez fanów Barcelony" - komentował wymownie kataloński dziennik "Sport". Nie trzeba było wiele czasu, by szczegóły konwersacji "Lewego" z Messim przedostały się do mediów. Okazuje się, że w dyskusję wtrąciła się nawet żona niespełna 36-latka, Antonella Roccuzzo.

Lewandowski pojawił się w Paryżu, aby wręczyć nagrodę w kategorii "Sport for Good" organizacji TeamUp. Rok wcześniej sam był laureatem "Wyjątkowego Osiągnięcia" za strzelenie 41 goli w Bundeslidze i pobicie legendarnego wyczynu Gerda Muellera. Polski napastnik został też ambasadorem UNICEF i w tym roku został wyznaczony do przekazania nagrody organizacji zajmującej się psycho-społecznym wspieraniem dzieci opracowanym przez War Child, Save the Children i właśnie UNICEF. Z kolei Messi odebrał dwie nagrody - dla "Sportowca Roku" i "Drużyny Roku", za którą uznano reprezentację Argentyny. Gala po raz pierwszy od 2019 r. nie odbyła się wirtualnie, dzięki czemu dwaj wielcy piłkarze mogli porozmawiać, a szczegóły konwersacji podało hiszpańskie "Mundo Deportivo".

- Czy w Barcelonie wszystko w porządku? - miał spytać Messi. Polak odpowiedział mu, że wszystko jest ok, na co zareagowała stojąca obok Antonella. - Są zakochani w tym mieście - rzuciła piękna żona Argentyńczyka, która ma kontakt z Anną Lewandowską. Obecny mistrz świata dopytał, czy "Lewy" mieszka w Castelldefels, gdzie sam posiada on dom. - Tak - potwierdził napastnik Barcelony. Nic dziwnego, że plotki o powrocie Messiego narastają, ale fani "Blaugrany" muszą stonować nastroje. Coraz głośniej mówi się o astronomicznej ofercie dla gwiazdora PSG z Arabii Saudyjskiej, na mocy której zarabiałby nawet 500 milionów euro rocznie! Nie zmienia to faktu, że wyjątkowe polsko-argentyńskie spotkanie w Paryżu przebiegło sympatycznie, co zobaczysz w poniższej galerii: