Aż nas zamurowało po pierwszym treningu Michała Probierza. Fernando Santos nigdy by na to nie wpadł, ogromna zmiana

Jeszcze miesiąc temu to Fernando Santos odpowiadał za reprezentację Polski, ale fatalne wyniki i równie słaba gra w eliminacjach do Euro 2024 zmusiły PZPN do przeprowadzenia zmian. Portugalczyk został zwolniony, a jego miejsce zajął Michał Probierz. Nowy selekcjoner nie miał wiele czasu przed pierwszym zgrupowaniem, jednak wystarczyło mu to, aby ogłosić dość zaskakujące powołania. Już po przyjeździe na pierwsze zgrupowanie 51-latka piłkarzy czekała miła odmiana względem Santosa.

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej

Probierz zawstydził Santosa już na pierwszym treningu?

Po objęciu reprezentacji przez Santosa sporo mówiło się o nowych zasadach, które wprowadził. Były one restrykcyjne i dotyczyły m.in. kontaktu z mediami. Wielu kibiców reprezentacji przyzwyczaiło się do popularnych vlogów publikowanych na kanale "Łączy nas piłka", ale Portugalczyk pozwalał na ich emisję dopiero po meczu i znacznie ograniczył dostęp związkowych kamer. Miłą odmianą był pierwszy dzień zgrupowania Probierza, po którym vlog wrócił do formy znanej choćby z czasów pracy Adama Nawałki czy Czesława Michniewicza.

Kamery PZPN towarzyszyły trenerowi nawet na jednej z odpraw, której fragment pokazano publicznie. Największą uwagę przykuły jednak sceny z pierwszego treningu Probierza z kadrowiczami. 51-latek postanowił zagrać z nimi "w dziadka" i nie unikał walki na całego o odbiór piłki w środku kółeczka, co widać już w pierwszych sekundach vloga. Dla piłkarzy była to naprawdę spora odmiana względem Santosa, który podczas treningów nie angażował się w ćwiczenia i stał na uboczu. Probierz już pierwszego dnia zdecydowanie odciął się od stylu pracy poprzednika.