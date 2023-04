Celia Krychowiak przechodzi prawdziwą mękę. Wszystko widać na nagraniu z żoną piłkarza

Fernando Santos podjął zadziwiającą decyzję! Kibice mogą być wściekli, nie uwierzycie, co go ominie

Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak stworzyli niezwykle zgrane małżeństwo. Oboje łączą swoje pasje, dzięki czemu ich związek jest dodatkowo cementowany każdego dnia. Jednym z największych zainteresowań zakochanych jest moda. "Krycha" od jakiegoś czasu prowadzi biznes odzieżowy, a jego wybranka serca pozostaje od lat światowej sławy modelką. Oboje kochają też sport. Celia Krychowiak, by pozostać na szczycie w swojej dziedzinie, musi rzecz jasna łączyć te dwie wcześniej wymienione kwestie. Czasami jednak jest bardzo ciężko. Na nowych nagraniach widać męczarnie, jakie zadaje sobie niemal każdego dnia.

Celia Krychowiak wylewa siódme poty. Co się dzieje?

Celia Krychowiak od jakiegoś czasu regularnie imponuje w mediach społecznościowych swoją niezwykłą rzeźbą. Zawsze mogła pochwalić się atrakcyjnym ciałem, ale w ostatnich miesiącach jej brzuch stał się jak skała i widać na nim każdy mięsień. To efekt katorżniczych treningów, jakie aplikuje sobie na siłowni. Wszyscy, którzy myśleli, że jej życie to sielanka usłana różami z pewnością teraz poważnie się nad tym zastanowią. Wygląda to bowiem na prawdziwą mękę. Szczególnie dla osób, które nie są przyzwyczajone do wysiłku fizycznego.

Ostra harówa żony Krychowiaka

Wybranka serca polskiego pomocnika pokazała na Instagramie kilka ujęć z zajęć siłowych. Celia Krychowiak przerzucała ciężary, robiła przysiady i inne ćwiczenia. Wszystko w pełnym skupieniu, z dbałością o najmniejsze szczegóły przy każdym kolejnym powtórzeniu. Choć na pewno nie jest jej z tym łatwo, to widząc takie efekty musi być z siebie dumna. Takie ciało musi być motywacją do niezwykle wytężonej pracy nad muskulaturą każdego dnia!