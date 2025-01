Cezary Kulesza jasno i krótko o wpływie polityki na sprawę wyboru areny meczów reprezentacji. Znamy termin ostatecznej decyzji w tej sprawie

wokół miejsca organizacji gier reprezentacji wspomniany Łukasz Wachowski. - Dzisiejsze rozmowy były bardzo dobrze. Jest duża wola ze strony lokalnych władz na Śląsku, by organizować mecze kadry. Chcemy je w 2025 rozgrywać na Śląsku i to się zadzieje – zapowiedział.

Tym, którzy w owych słowach dopatrywać by się chcieli przenosin reprezentacji na Stadion Śląski już w marcu, trzeba jednak przypomnieć, że parę dni temu bardzo jasne stanowisko w tej sprawie wyłożył minister Sławomir Nitras.

„Pragnę wszystkich uspokoić i mówię to z pełną odpowiedzialnością: domem reprezentacji Polski jest Stadion Narodowy. On był budowany nie po to, żeby tam były koncerty, które są fajnym dodatkiem, tylko po to, żeby piłkarska reprezentacja Polski grała w godnych warunkach” – mówił minister sportu w programie „Gość Wydarzeń” w Polsacie, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Cezary Kulesza jasno i krótko o wpływie polityki na sprawę wyboru areny meczów reprezentacji

Dość jasno zajęte przez niego stanowisko – jak można domniemywać, będące efektem dyskusji w kręgach rządowych – zdaje się jawić jako konkretna wskazówka dla PZPN. - Czy czuję presję polityki i polityków? Nie! – prezes Cezary Kulesza na postawione przez nas pytanie odpowiedział krótko i treściwie.

Wiele wskazuje na to, że piłka reprezentacyjna trafi na Stadion Śląski. Nie w marcu jednak, a pół roku później. 7 września, w terminie spotkania eliminacyjnego z Finlandią, stołeczna arena będzie bowiem niedostępna dla piłkarzy. - To stąd awansowaliśmy na mundial w Katarze – przypominał Łukasz Wachowski. - Organizacja wyglądała świetnie.

Stadion Śląski dysponuje co prawda mniejszym obiekt warszawski zasobem miejsc VIP-owskich, a więc tych najcenniejszych z punktu widzenia PZPN, ale liczba lóż, miejsc gold i miejsc premium - zdaniem sekretarza generalnego – w zupełności zaspokaja potrzeby związku i jego biznesowych partnerów. - A na Śląsku liczyć zawsze można na pełne trybuny i świetny doping.

Otwarta jest także sprawa organizacji meczu finałowego Pucharu Polski.

Zakończyło się spotkanie Prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z Marszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem Saługą. Rozmowy dotyczyły wspólnych działań na rzecz promocji i rozwoju piłki nożnej w regionie. W trakcie spotkania omówiono kwestie organizacji meczów reprezentacji Polski w… pic.twitter.com/AzAwTi5HyH— PZPN (@pzpn_pl) January 16, 2025