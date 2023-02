Selekcjoner na poszukiwaniach

Fernando Santos jeszcze nie znalazł sobie nowego lokum. Selekcjoner oglądał kolejny luksusowy apartament

Jacek Ogiński 14:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Fernando Santos w ostatnich dniach ma naprawdę sporo na głowie. Gdy przyleciał do Warszawy, rozpoczął poszukiwania nowego mieszkania, a do tego pojawił się na kilku meczach Ekstraklasy i zdołał nawet... wyskoczyć na chwilę do Barcelony, by spotkać się z Robertem Lewandowskim. Portugalczyk wrócił już jednak do stolicy Polski i mamy zdjęcia, jak pojawił się w kolejnym miejscu, gdzie mógłby znaleźć dla siebie nowe mieszkanie.