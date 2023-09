Fernando Santos wygarnął polskim dziennikarzom! Konferencja selekcjonera rozpoczęła się od grzmotów

El. ME 2024

Trener Wysp Owczych w świetnym humorze przed meczem z Polakami, skontrował dziennikarzy. „Ciekawe, czy zapytacie o to Lewandowskiego”

Fernando Santos w ostatnich miesiącach nie miał lekko. Reprezentacja Polski pod jego wodzą głównie zawodziła, a sytuacja w eliminacjach do Euro 2024 zrobiła się naprawdę trudna. Przed nim bardzo ważne mecze z Wyspami Owczymi i Albanią, przed którym atmosfera wokół kadry jest fatalna. Da się to odczuć niemal na każdym kroku i wyjątkiem nie było pierwsze spotkanie z selekcjonerem podczas wrześniowego zgrupowania. Jeszcze zanim dziennikarze zdążyli zadać Portugalczykowi pytania, ten rozpoczął przedmeczową konferencję od mocnego oświadczenia skierowanego w stronę polskich dziennikarzy. Poszło o jego poprzednią konferencję, na której ogłaszał powołania i rozpoczął ją trzy minuty po czasie.

Fernando Santos wygarnął polskim dziennikarzom na konferencji

- Powiedziano mi, że po ostatniej konferencji prasowej dziennikarze powiedzieli, że było brakiem szacunku to, że się spóźniłem. I słusznie, też myślę, że spóźnienie jest brakiem szacunku. Tylko, że ja nie spóźniłem się na konferencję. Byłem pod drzwiami 10 minut przed wejściem na salę, gdy dopiero powiedziano mi, żeby wejść. Myślę, że należy mieć takie rzeczy na uwadze. Stałem 10 minut pod tymi drzwiami i jeśli jest coś, czego nie lubię, to brak szacunku. I nie lubię też braku szacunku w stosunku do siebie, okej? Czekam na pytania - wypalił Santos po tym, jak pojawił się na sali.

Później także nie brakowało zgrzytów, m.in. po pytaniu o... Albanię. Selekcjoner Biało-Czerwonych zauważył, że o tym teoretycznie trudniejszym meczu opowie na sobotniej konferencji, a teraz skupia się na Wyspach Owczych. Przypomniał, że przed ostatnim spotkaniem z Mołdawią też zapowiadano, że pójdzie łatwo i przyjemnie, a rzeczywistość była brutalna. Całą konferencję Fernando Santosa i Jana Bednarka przed meczem z Wyspami Owczymi obejrzysz poniżej: