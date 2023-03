i Autor: AP Photo Fernando Santos

Santos wzbudził kontrowersje!

Fernando Santos zarządził ograniczenie kontaktów z mediami po wywiadzie kadrowicza? Na jaw wyszły mocne szczegóły!

Fernando Santos miał odnieść się do bardzo głośnego wywiadu Łukasza Skorpuskiego dla "Przeglądu Sportowego", w którym to bramkarz kadry i Bolonii opowiedział o aferze premiowej w kadrze. Zdaniem Sebastiana Staszewskiego z "Interii", Portugalczyk zarządził " ciszę medialną" w kadrze. Zachowanie Portugalczyka zostało skomentowane przez kibiców i dziennikarzy i nie da się ukryć, że to zagranie uznawane za niezwykle kontrowersyjne.