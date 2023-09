i Autor: AP PHOTO Fernando Santos

Koniec selekcjonera

Fernando Santos zostanie zwolniony! To koniec Portugalczyka w Polsce. Oficjalny komunikat lada moment

Wydawało się, że Fernando Santos posadę selekcjonera reprezentacji Polski straci już we wtorek, ale "dopiero" w środę pojawiły się nieoficjalne jeszcze informacje, że trener odejdzie. Portugalczyk zaledwie po dziewięciu miesiącach pracy w kraju nad Wisłą zostanie zwolniony, a wszystko za sprawą fatalnych wyników osiąganych przez kadrę w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Oficjalny komunikat PZPN to kwestia chwili.