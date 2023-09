Jak dobrze znasz Arka Milika! Sprawdź się w specjalnym quizie. Uwaga! Trudne pytania

Ojciec Grzegorza Krychowiaka wzruszony do łez w rozmowie z „Super Expressem”. Edward Krychowiak przypomniał najważniejsze momenty z kariery syna: Ile on radości nam dał...

Forma Milika będzie potrzebna reprezentacji Polski, bowiem przed nią bardzo ważne spotkania eliminacyjne. Biało-czerwoni muszą wygrać wszystkie mecze i liczyć na potknięcia rywali, by bezpośrednio awansować na przyszłoroczne Euro. To może być trudne do wykonania i wiele wskazuje na to, że Polaków czeka walka w barażach. Zanim Milik dostanie (lub nie) szansę od Michała Probierza, my oferujemy quiz dotyczący byłego napastnika SSC Napoli.

QUIZ o Arku Miliku. Sprawdź swoją wiedzę!

Milik bardzo szybko i przebojowo przebił się do dorosłej piłki i polskim kibicom jest znany już ponad dziesięć lat. To w obecnej rzeczywistości szmat czasu. Sprawdź, czy przez ten okres nic ci nie umknęło.

