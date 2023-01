Jan Tomaszewski NA ŻYWO ocenia Fernando Santosa. Konferencja z prezentacji selekcjonera reprezentacji Polski

Tak Fernando Santos radził sobie w starciach przeciwko reprezentacji Polski. Te mecze przeszły do historii

Niespełna miesiąc przyszło czekać polskim kibicom na poznanie nazwiska nowego selekcjonera reprezentacji biało-czerwonych. Po wielu tygodniach dywagacji i dziennikarskich spekulacji okazało się, że w najbliższych miesiącach Polaków poprowadzi Fernando Santos. Doświadczony trener osiągał ostatnio sukcesy z reprezentacją Portugalii i można mieć nadzieje, że przywróci blask biało-czerwonym.

