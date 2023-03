Jan Tomaszewski rozlicza Roberta Lewandowskiego! Wyjątkowe łączenie NA ŻYWO z legendą reprezentacji Polski

O tym, że Jan Tomaszewski potrafi być szczery do bólu, w czasie swojej kadencji w reprezentacji Polski przekonał się m.in. Paulo Sousa, czy Czesław Michniewicz, a także kolejni piłkarze reprezentacji Polski. Legendarny golkiper "Biało-czerwonych" często mówi to, co myśli i nie ma zamiaru gryźć się w język. Kolejną okazję do tego, aby wyartykułować swoje zdanie na temat ostatnich występów Roberta Lewandowskiego, Jan Tomaszewski będzie miał już dziś, w piątek 3 marca podczas specjalnego łączenia z "Super Expressem".

Specjalne łączenie z Janem Tomaszewskim! Legendarny bramkarz reprezentacji Polski rozlicza Roberta Lewandowskiego

Głównym tematem dzisiejszego łączenia z Janem Tomaszewskim będzie sytuacja wokół Roberta Lewandowskiego, który tuż przed ostatnim El Clasico nabawił się kontuzji. Transmisja z łączenia z Janem Tomaszewskim dostępna będzie na kanale YouTube "Super Express Sport" oraz w materiale wideo poniżej! Podczas relacji live z udziałem legendarnego bramkarza reprezentacji Polski, internauci mogą zadawać pytania Janowi Tomaszewskiego na czacie na żywo, a także nagrywając "głosówkę" i wysyłając ją na nasz profil na Facebooku w wiadomości, do czego oczywiście gorąco zachęcamy!