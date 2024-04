Krzysztof Piątek bohaterem sensacyjnego transferu?! Kibice mogą wściec się nie na żarty. Znany dziennikarz ogłasza

Grzegorz Krychowiak nie poddał się, podczas kariery zadbał o wykształcenie. Ukończył studia wyższe, ten fach ma już w ręku, namówił go do tego ojciec!

Krzysztof Piątek jeszcze kilka miesięcy temu był szeroko krytykowany i wydawało się, że po transferze do Basaksehir jego kariera mocno zahamowała. Polski napastnik od listopada odblokował jednak swoje pistolety i wrócił do reprezentacji Polski na baraże do Euro 2024. W nich otrzymał szansę w decydującym meczu z Walią, i choć w regulaminowym czasie gry ani dogrywce nie rozstrzygnął o wyniku, podszedł do arcyważnego piątego rzutu karnego. Pewnie go wykorzystał, a po chwili Wojciech Szczęsny obronił strzał Walijczyka Daniela Jamesa i to Polska awansowała na mistrzostwa Europy. Teraz przed Piątkiem ważne tygodnie w klubie, aby zyskać uznanie Michała Probierza i pojechać do Niemiec. Niewykluczone, że już po tym turnieju 28-latek pojedzie bezpośrednio do nowego klubu w Arabii Saudyjskiej!

Informacje o możliwym transferze Piątka na Bliski Wschód przekazał dobrze poinformowany dziennikarz Nicolo Schira. Poinformował on, że saudyjskie kluby są zainteresowane polskim napastnikiem, choć nie padły konkretne nazwy. Jest to jednak bardzo prawdopodobne, bo już latem były zawodnik AC Milan czy Herthy Berlin był na celowniku zespołu Al Khaleej. Ostatecznie trafił do Basaksehiru, gdzie jego dobre występy odbijają się szerokim echem nie tylko w Europie.

Początek sezonu zespołu ze Stambułu był fatalny, ale po 30 kolejkach zajmuje on 6. miejsce w tabeli z 42 punktami. Do końca sezonu zostało osiem kolejek, a strata do czwartego miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach wynosi tylko 4 pkt. Jest to zresztą Besiktas, z którym Basaksehir rozegra najbliższy mecz w czwartek, 4 kwietnia.