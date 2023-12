Legendarny trener ujawnił zapomnianą rozmowę po odrzuceniu Roberta Lewandowskiego przez Legię. „Patrzyli na mnie jak cielęta”

Mało kto wie, że Janusz Wójcik swego czasu był trenerem Roberta Lewandowskiego! Wójcik przyszedł do pracy w Zniczu Pruszków, gdzie swoje umiejętności wykuwał Lewandowski. Zanim jednak się spotkali w Pruszkowie, Lewandowski przeżył wielką traumę. Doznał kontuzji, a ówczesne władze Legii zdecydowały, że już go nie chcą w klubie. Załamany i zapłakany nastolatek opuszczał Łazienkowską z mamą, skąd pojechali prosto do Pruszkowa. Tam kariera Lewandowskiego została uratowana, bo młody piłkarz grał coraz więcej i strzelał gola za golem. W Pruszkowie spotkał Janusza Wójcika.

Janusz Wójcik pracował w Zniczu Pruszków z Robertem Lewandowskim

Janusz Wójcik po latach w swojej książce „Wójt. Jedziemy z frajerami” wyjawił treść rozmowy z władzami Znicza, a także z Mirosławem Trzeciakiem, który w tamtych czasach odpowiadał w Legii za transfery. - Po paru tygodniach pracy w Zniczu przeprowadziłem kolejną rozmowę z szefostwem. "Pilnujcie tego Lewandowskiego, dzięki niemu zarobicie kupę kasy". (…) Patrzyli na mnie jak cielęta, ale widziałem, że coś im zaczyna świtać. Spotkałem się zresztą z Trzeciakiem i tłumaczyłem mu, że popełnił błąd. – Mirek, kogo wy żeście wzięli zamiast Lewandowskiego? Do Corridy z tym Arruabarreną, czy jak go tam zwać, a nie do piłki nożnej! Oglądaliście go w ogóle? Widzieliście tego chłopaka na żywo? – pytałem, oczywiście retorycznie. Trzeciak milczał – opisywał Janusz Wójcik.

Janusz Wójcik od razu poznał się na talencie Roberta Lewandowskiego

Legendarny trener w swojej książce „Wójt. Jedziemy z frajerami” z wielką estymą wyrażał się na temat Lewandowskiego. Twierdził, że od razu poznał się na jego talencie.

Lewandowski miał wiele zalet, ale jedną ceniłem szczególnie – opisywał Janusz Wójcik. - Kiedy tylko piłka zakręciła mu się koło nogi, od razu walił na bramę, jak z armaty. I bez znaczenia, czy było to na hali, czy na boisku. Miał to we krwi. Od razu mi się skojarzył ze słynnym Francuzem Jeanem-Pierrem Papinem, który też ładował z każdej pozycji. Bardzo mi się to podobało i wbijałem Robertowi do łba, żeby robił to jeszcze częściej. Miałem też taką metodę treningową, która polegała na tym, że za sprawą odpowiednich poleceń doprowadzałem do uwydatnienia i ośmieszenia braków technicznych poszczególnych zawodników. Oczywiście tak samo postępowałem z Lewandowskim. On był jednak zawziętą bestią, bardzo ambitną. Widać było gołym okiem, że wszystkie nieudane zagrania ćwiczył w czasie wolnym i coś, co jednego dnia stanowiło problem nie do przejścia, następnego wykonywał z zamkniętymi oczami – wspominał.