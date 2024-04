Lukas Podolski zwrócił się do selekcjonera. Mocniej się nie da, tego piłkarza powinien powołać

Łukasz Piszczek wreszcie to zrobił, to jego pierwszy raz! „Dla chłopaków też to jest ważne”

Lukas Podolski postanowił zwrócić się do Michała Probierza. Mistrz świata z 2014 roku powiedział w rozmowie z "WP. SportoweFakty", kogo powinien powołać szkoleniowiec. Nie pozostawił cienia wątpliwości - trener Polaków powinien zdecydować się na ten ruch!

Lukas Podolski wprost do Probierza! Na tego piłkarza powinien postawić selekcjoner!

Podolski powiedział wprost, że Michał Probierz powinien postawić na Dominika Szalę. Sam zawodnik nie ukrywa, że cieszy się, że Szala już teraz wzbudza zainteresowanie selekcjonera.

- Nie dziwi mnie to, że selekcjoner zainteresował się "Szalim". Chłopak ma duży potencjał, myślę, że największy, gdy gra na środku obrony. Poza tym to dobry znak dla Górnika, że Michał Probierz widzi w naszym zespole kandydata do kadry - mówi Podolski w rozmowie z "WP. SportoweFakty".

Zdaniem Podolskiego, nie ma sensu przesuwać Szali do drużyn młodzieżowych, a w przypadku piłkarza o takiej jakości nie ma na co czekać!

- Wiek nie ma znaczenia. Żadnego. Jestem zdania, że jak ktoś jest dobry, to może grać w dorosłej reprezentacji bez względu na to ile ma lat. Na co czekać? Nie uważam, że najpierw trzeba grać w U-17, potem w U-18, U-19, U-21… Nie, wcale tak nie musi być - mówi "Poldi".