Marcin Bułka znów zamurował bramkę Nicei! Francuzi nie mają wątpliwości, tak przedstawili Polaka

Nicea jest rewelacją ligi francuskiej. W tym sezonie jeszcze nie przegrała. Dzięki ostatniemu zwycięstwu wskoczyła na pozycję lidera. Ma punkt przewagi na PSG i dwa oczka nad Monaco. Bułka zachwyca w każdym spotkaniu. Już został wybrany piłkarzem miesiąca w Ligue 1. Trudno się dziwić temu wyborowi, bo od początku sezonu spisuje się wybornie. Oficjalny portal Ligue 1 napisał o kadrowiczu „Niesamowity” i dodał grafikę, w której każda litera w nazwisku Polaka została złożona z cegiełek mających symbolizować mur, jaki zbudował Bułka na linii bramkowej Nicei.

Osiem czystych kont

Ekipa Nicei straciła tylko cztery gole, co jest najlepszym wynikiem w całych rozgrywkach. Rywale mają problemy z polskim bramkarzem, którego bardzo trudno pokonać. Bilans kadrowicza wygląda do tego momentu imponująco: w jedenastu meczach aż osiem razy zagrał na zero z tyłu! To najlepszy wynik nie tylko we Francji, ale i w Europie – jeśli bierzemy pod uwagę najsilniejsze ligi. Kroku dotrzymuje mu Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu nie dał się pokonać w siedmiu meczach Serie A.

Co na to selekcjoner Probierz?

Postawa bramkarza Nicei powinna cieszyć selekcjonera Michała Probierza, który za kilka dni będzie wysyłał powołania na mecze z Czechami (el. Euro 2024) i Łotwą. Czy znajdzie w kadrze miejsce dla bramkarza Nicei, który niebawem powinien w niej być najgroźniejszym konkurentem dla Szczęsnego.

