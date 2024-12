Reprezentacja Polski w ogóle nie broni

O spadku z Dywizji A zadecydował stracony gol w meczu ze Szkocją, który padł w doliczonym czasie. Największe zastrzeżenia były do postawy polskiej obrony, która popełnia błędy i traci dużo bramek. - Robimy nawet krok do tyłu, jeżeli chodzi o grę defensywną - powiedział Michał Listkiewicz, cytowany przez PAP. - To nie jest dreptanie w miejscu, to jest cofnięcie się. Drużyna w ogóle nie broni, zrobiliśmy postęp w grze ofensywnej. Akcje, które rozgrywamy, naprawdę są na odpowiednim poziomie. To wszystko jest przygotowane, mamy piłkarzy dobrych technicznie. Ale... tylko od połowy boiska do przodu, bo im bliżej własnej bramki, tym gorzej - analizował.

Michał Probierz jest odważny

Były prezes PZPN ceni trenera Michała Probierza. Po spadku z Ligi Narodów pojawiły się głosy, że selekcjoner powinien odejść. Jednak szkoleniowiec zostanie i będzie prowadził kadrę w eliminacjach mistrzostw świata 2026. - To mądry szkoleniowiec, który już prowadząc kadrę młodzieżową pokazał to, co pokazuje teraz - ocenił Listkiewicz, cytowany przez PAP. - Pokazał, że jest odważny. Nie boi się stawiać na nowych zawodników, czy brać piłkarzy, którzy wydają się dla wielu kibiców anonimowi. To duży plus, który zaowocuje w przyszłości - zaznaczył były szef PZPN.

