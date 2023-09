Michał Probierz nie mógł zareagować inaczej! W taki sposób selekcjoner wypowiedział się o Fernando Santosie

To on zastąpi Michała Probierza. PZPN przekazał oficjalną informację, wszystko jasne

Reprezentacja Polski nie może zaliczyć eliminacji mistrzostw Europy do udanych. "Biało-Czerwoni" te rozgrywki rozpoczęli z Fernando Santosem na ławce trenerskiej. W pierwszym spotkaniu doszło do niespodziewanej rzeczy, wówczas czeska drużyna pokonała ekipę z Robertem Lewandowskim na czele 3:1. W kolejnym meczu Polska się zrehabilitowała notując komplet punktów w pojedynku z Albanią 1:0, po golu Karola Świderskiego. Do największego rozczarowania doszło w czerwcu, ponieważ z rezultatu 2:0 z Mołdawią doszło do kuriozalnej sytuacji. Rywale odrobili straty i ostatecznie zwyciężyli 3:2. We wrześniu o zwolnieniu Santosa zdecydowała porażka z Albanią 2:0.

Probierz w programie "Loża Piłkarska" na "Kanale Sportowym" wypowiedział się o swoim poprzedniku. - Trzeba pamiętać, że atmosferę tworzą wyniki sportowe. Trudno mi tutaj oceniać poprzednika, bo to był mój zwierzchnik. I nie mogę go też nawet oceniać, bo nie wypada. To selekcjoner o uznanym nazwisku. Dlatego nie jestem wśród ludzi, którzy mogliby mu wystawiać jakieś noty. Ze swojej perspektywy mogę natomiast powiedzieć, iż zaoferowaliśmy mu pomoc. Czy z tego korzystał, to już jego sprawa. My natomiast chcemy, aby zawodnicy przyjeżdżający na kadrę, mieli radość z tego, radość z gry dla Polski. Zrobimy wszystko, aby atmosfera była jak najlepsza - zaznaczył selekcjoner "biało-czerwonych".

Probierz na ławce trenerskiej reprezentacji Polski zadebiutuje 12 października w starciu z Wyspami Owczymi, a trzy dni później kadra rozegra spotkanie z Mołdawią.