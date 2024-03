Michał Probierz wprowadzi Polskę na EURO? "Za drużyną poszedłby w ogień"

To on zapewni Walii sukces w barażach? Selekcjoner wierzy w tego piłkarza, mówi o charyzmie i doświadczeniu

To bardzo wymagający trener

Reprezentant Estonii pracował z Probierzem w Jagiellonii Białystok. Selekcjoner na konferencji prasowej mówił, że cały czas utrzymuje z byłym zawodnikiem kontakt. Pozostają w świetnych relacjach. - To bardzo wymagający trener, który jednak potrafił odpowiednio odczytywać nastroje w zespole - powiedział Konstantin Wasiljew w rozmowie z "Super Expressem". - Bardzo sobie ceniłem współpracę z nim i jego sztabem. Wydaje mi się, że rozwinąłem się jeszcze pod jego okiem, chociaż w przeszłości też pracowałem z wybitnymi trenerami jak Stanisław Czerczesow w Amkarze Perm - dodał.

Czasami jak coś powiedział, to aż szło w pięty

Kapitan estońskiej kadry zdradził na co Probierz szczególnie zwracał uwagę. - Bardzo dużą uwagę przywiązywał do kwestii taktycznych, dużo mówił o takich aspektach jak gra w defensywie - opowiadał nam Wasiljew. - Czasami jak coś powiedział, to aż szło w pięty, ale z drugiej strony za drużyną poszedłby w ogień. Pamiętam jak raz po jednym z meczów omal nie poszarpał się z kibicami, ponieważ przegraliśmy. To prawdziwy lider - wyznał reprezentant Estonii, który wprawdzie jest w kadrze, ale z powodów zdrowotnych nie zagra z Polską.

