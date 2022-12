Michniewicz wezwał Lewandowskiego i liderów drużyny w środku nocy?! Kolejne kulisy afery premiowej ujrzały światło dzienne

Atmosfera wokół reprezentacji Polski i Czesława Michniewicza jest fatalna. Po historycznym sukcesie na mundialu i pierwszym wyjściu z grupy od 36 lat, nastroje związane z zespołem narodowym są po prostu tragiczne! Echa sytuacji, do których dochodziło na mistrzostwach świata są tragiczne. Nowe światło na sprawę rzucił rzecznik PZPN i team manager Jakub Kwiatkowski, który ujawnił kulisy dzielenia premii za mundial, która była obiecana przez premiera Morawieckiego.

Jakub Kwiatkowski, którego wypowiedź cytowana jest przez portal Interia.pl, miał twierdzić, że po meczu z Argentyną w środku nocy wezwani zostali przez Michniewicza liderzy drużyny. Lewandowski i spółka mieli debatować nad tematem podziału pieniędzy za premie.

- O wpół do trzeciej nad ranem w Katarze po meczu Argentyna - Polska doszło do wezwania przez Czesława Michniewicza liderów drużyny. Miałem wrażenie, że kapitan zespołu Robert Lewandowski był zażenowany tą sytuacją – miał mówić na posiedzeniu zarządu PZPN.

Wcześniej atak w drugą stronę przypuścić miał Michniewicz. - Nie miałem żadnego wsparcia. Brakowało nawet właściwej organizacji. Był sukces, ale popełniony został błąd w komunikacji – twierdził selekcjoner reprezentacji Polski cytowany przez Romana Kołtonia w Interii.

