Można na niego liczyć w każdym momencie. Sebastian Szymański tradycyjnie w gronie bohaterów Fenerbahce!

Choć Ganziatep FK do potentatów Süper Lig nie należy, z trudem zachowując miejsce tuż nad spadkową „kreską”, w niedzielne popołudnie zafundował piłkarzom i kibicom Fenerbahce niezły dreszczowiec. Lider tabeli bardzo długo nie mógł złamać oporu rywala. A kiedy nie idzie, odwołać się trzeba do… polskiego pomocnika – w Stambule wiedzą to doskonale.

W 81 minucie to właśnie Sebastian Szymański z lewej strony posłał w pole karne podanie-„ciasteczko”, które na gola ładną główką zamienił Irfan Can Kahveci. To był „złoty gol”, dający gościom wygraną 1:0 i powiększenie do pięciu punktów przewagi w tabeli nad Galatasaray (w poniedziałek gra z Kayserisportem).

Szymański w trzech styczniowych meczach nazbierał już jednego gola (tydzień temu z Konyasporem) i aż cztery asysty. W sumie w lidze ma dziewięć trafień i tyleż samo podań otwierających partnerom drogę do bramki. W Fenerbahce pod tym względem lepszy (odpowiednio – 16 i 4) jest tylko Edin Dżeko.

We wszystkich rozgrywkach – a „Fener” gra jeszcze w Lidze Konferencji oraz w Pucharze Turcji – Polak zgromadził już dwanaście goli i czternaście asyst! Trudno się zatem dziwić, że na przykład wg portalu transfermarkt w ciągu ośmiu miesięcy jego wartość rynkowa wzrosła dwukrotnie: z 10 mln euro, jakie Turcy zapłacili zań do kasy Dynama Moskwa, do 20 mln obecnie.

W kontekście „podglądania” Polaka przez piłkarskich gigantów – wymienia się m.in. Chelsea, Liverpool i Manchester Utd i Napoli – niektórzy eksperci wyceniają go jeszcze wyżej. Mówi się, że potencjalni kupcy będą musieli wyłożyć za niego nawet 40 mln euro czyli 180 mln zł!

Sebastian Szymański with another assist for Fenerbahce to make it 1-0 in the 81st minute.Now has 12 goals & 14 assists this season. pic.twitter.com/mNCQOknx3N— Scouting Polska (@ScoutingPolska) January 14, 2024

Sonda Czy Sebastian Szymański zasługuje na miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Polski? Tak Nie