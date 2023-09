i Autor: Cyfra Sport Jakub Moder

Moder szykowany do powrotu?

Na takie informacje czekało wielu polskich kibiców. Dramat zawodnika dobiega końca? Są ważne przesłanki

Jakub Moder w dalszym ciągu walczy o powrót na boisko. Polak już od bardzo dawna zmaga się z fatalną kontuzją więzadeł, która wyeliminowała go z gry na około 17 miesięcy. W końcu usłyszeliśmy jednak pozytywne wieści dotyczące zawodnika. Jego klub Brighton zdecydował się zgłosić go do rozgrywek Premier League na rundę jesienną. Być może oznacza to, że już niedługo ponownie zobaczymy Modera na boisku.