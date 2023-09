Na ten moment fani Jakuba Błaszczykowskiego czekali od dawna. Wielu z trudem powstrzyma łzy! Szykują się emocjonalne chwile

Firma, która wyprodukowała film "Lewandowski nieznany", zajmie się produkcją dotyczącą Jakuba Błaszczykowskiego. Będzie to pełnometrażowy dokument, który opowie o Kubie prywatnie, ale także wspomni jego sukcesy w piłce. Znów wszystko będzie można zobaczyć w platformie Amazon Prime.

W dokumencie będziemy mogli zobaczyć, oprócz licznych rozmów z Błaszczykowskim, wywiady z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami z zespołu. - Widzowie będą mieli okazję poznać historię chłopaka z Truskolasów, który z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych na świecie polskich sportowców - zapowiada Amazon Prime. – Wierzę, że moja historia może pomóc młodym ludziom osiągnąć cele i spełnić swoje marzenia. To ze względu na nich zdecydowałem się na ten projekt – mówi Kuba Błaszczykowski. – Chcę, żeby w filmie ludzie zobaczyli mnie takiego jakiego widzą mnie rodzina i przyjaciele. Człowieka, który potrafi ocenić siebie, ze wszystkimi potknięciami i sukcesami – tłumaczy Błaszczykowski.

– To już nasza trzecia produkcja w ramach Papaya Originals. Obraliśmy bardzo ciekawy, ale i wymagający kierunek. Produkcja dokumentów o wybitnych osobowościach, w tym wypadku sportowcach to niełatwe, ale za to satysfakcjonujące zadanie. Kuba Błaszczykowski to postać, której historia jest wzorem dla wielu ludzi, nie tylko sportowców. To będzie opowieść nie tylko o futbolu, lecz także o ludzkim dążeniu do realizacji marzeń i pokonywaniu przeciwności losu. Wierzymy, że nowy dokument powtórzy sukces poprzedniego. Mamy ku temu wszystkie niezbędne narzędzia: doświadczenie i warsztat, oryginalny koncept, dobrą historię oraz najlepszych partnerów – mówi Kacper Sawicki, producent kreatywny filmu.

Choć od dłuższego czasu jest poza wielką piłką, to karierę zakończył dopiero w czerwcu - towarzyskim meczem z Niemcami. Jakub Błaszczykowski został pożegnany na Stadionie Narodowym po rozegraniu 16 minut (numer z którym grał przez całą karierę). W ostatnich latach miał poważne problemy ze zdrowiem, do gry wrócił zasadzie jedynie po to, by godnie pożegnać się z kibicami Wisły i reprezentacji. Z Białą Gwiazdą zdobył mistrzostwo Polski, po dwa mistrzostwa Niemiec sięgnął w barwach Borussii Dortmund. Z BVB dotarł również do finału Ligi Mistrzów w 2013 r. Zagrał w sumie 109 spotkań w reprezentacji, trzykrotnie reprezentując kraj na wielkim turnieju. Największy sukces z kadrą to oczywiście ćwierćfinał Euro 2016.

