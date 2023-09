Robert Lewandowski właśnie wyprzedził Zbigniewa Bońka. Historyczny wyczyn

Handlowiec, elektryk, stolarz – to nie serwis ogłoszeń o pracy. To rywale Lewandowskiego i spółki

Dokładnie w środę 6 lipca poznaliśmy nominowanych do tej prestiżowej nagrody. Do nagrody, którą zapewne Lewandowski by dostał, gdyby "France Football" nie odwołał gali w 2020 roku z powodu pandemii. W 2021 roku przegrał zaś z Leo Messim, zdaniem wielu ekspertów i kibiców na całym świecie - niezasłużenie. Kapitan reprezentacji Polski w latach 2020-2021 zgarnął za to nagrodę dla najlepszego piłkarza świata FIFA. Najbliższa gala francuskiego magazynu już 30 października. Faworytem do sięgnięcia po Złotą Piłkę jest Leo Messi (mistrz świata), ale bardzo wysoko stoją również akcje Erlinga Haalanda, który zdobył z Manchesterem City potrójną koronę.

Należy cieszyć się, że Lewandowski wciąż jest w formie, która gwarantuje mu nominację do tej nagrody. Dla piłkarza Barcelony to już ósme takie wyróżnienie w karierze. Pod tym względem wyprzedził Zbigniewa Bońka, który miał siedem nominacji dla najlepszego piłkarza Europy, bowiem taka formuła plebiscytu "France Football" obowiązywała do 1995 r.

Boniek był nominowany do nagrody po raz pierwszy, gdy był jeszcze piłkarzem Widzewa Łódź. W latach 1978-1985 tylko raz był pominięty (w 1984 r.), w 1982 roku był trzeci w klasyfikacji. Lewandowski na listach jest od 2013 roku, gdy był jeszcze napastnikiem Borussii Dortmund. Później w gronie najlepszych piłkarzy świata był w latach 2015 (czwarte miejsce!), 2016, 2017, 2019, 2021 (drugie miejsce!) oraz 2022. Gdy Polak dwa lata temu przegrał z Messim wyścig po Złotą Piłkę, stracił do niego 33 punkty. Na pocieszenie dostał za to nagrodę dla najlepszego napastnika świata.

Lista nominowanych do Złotej Piłki:

Josko Gvardiol - Manchester City

Andre Onana (Manchester United)

Karim Benzema (Al-Ittihad)

Jamal Musiala (Bayern Monachium)

Mohamed Salah (Liverpool)

Jude Bellingham (Real Madryt)

Bukayo Saka (Arsenal)

Randal Kolo Muani (PSG)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Chwicza Kwaracchelia (Napoli)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Ruben Dias (Manchester City)

Nicolo Barella (Inter Mediolan)

Erling Haaland (Manchester City)

Martin Odegaard (Arsenal)

Ilkay Guendogan (FC Barcelona)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Julian Alvarez (Manchester City)

Vinicius Jr (Real Madryt)

Rodri (Manchester City)

Leo Messi (Inter Miami)

Lautaro Martinez (Inter Mediolan)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Antoine Griezmann (Atletico Madryt)

Kim Min-Jae (Bayern Monachiu)

Luka Modrić (Real Madryt)

Kylian Mbappe (PSG)

Victor Oshimen (Napoli)

Harry Kane (Bayern Monachium)

