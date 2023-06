i Autor: Cyfra Sport Arkadiusz Reca jest załamany swoją kontuzją i brakiem szans na EURO 2021

Kadra przed meczami z Niemcami i Mołdawią

Piłkarz Santosa opuszcza zgrupowanie. Kontuzja wyklucza reprezentanta Polski, będzie zabieg

PAP | mż 20:53

Kontuzja jednego z kadrowiczów drużyny Fernando Santosa sprawia, że nie zobaczymy go w meczu z Niemcami w piątek 16 czerwca i z Mołdawią cztery dni później. Arkadiusz Reca z powodu urazu nie zagra w towarzyskim starciu z naszymi zachodnimi sąsiadami oraz eliminacyjnym do Euro 2024. Wszyscy pozostali piłkarze reprezentacji Polski przygotowują się od poniedziałku w Warszawie do obu gier.