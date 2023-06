Polscy kibice pobili się między sobą na stadionie w Mołdawii! Blamaż piłkarzy odbił się na trybunach, istne kuriozum

Paweł Kryszałowicz już wie, co trzeba zrobić z Fernando Santosem. Klarownie to wyjaśnił

Od meczu Mołdawia - Polska minęło już kilkanaście godzin i wciąż trudno uwierzyć, że wydarzenia z Kiszyniowa nie są po prostu koszmarem. Po pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, że wyjazd do Mołdawii zakończy się kompromitacją polskiej piłki. Biało-czerwoni szybko objęli prowadzenie 2:0 po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego i całkowicie kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. Po wyjściu z szatni stracili jednak całą koncentrację i dali się zdominować 171. drużynie świata. Indywidualne błędy Piotra Zielińskiego i Tomasza Kędziory sprawiły, że gospodarze odrobili straty, a w końcówce strzelili jeszcze zwycięskiego gola. Podróż polskich piłkarzy z nieba do piekła odbiła się też na nastrojach kibiców, którzy licznie przylecieli do Mołdawii. Trudno im się dziwić, że po ostatnim gwizdku byli wściekli, ale złe emocje wyrazili w najgorszy możliwy sposób.

Polscy kibice pobili się między sobą na stadionie w Mołdawii

Jak donosi obecny na miejscu Jakub Kłyszejko z TVP Sport, po zakończeniu meczu na sektorze polskich kibiców doszło do bójki. Nie chodziło jednak o starcie ze wspólnym wrogiem, a bijatykę między sobą. Punktem zapalnym miały okazać się wulgarne okrzyki kierowane w stronę piłkarzy, które dało się usłyszeć nawet w telewizyjnej transmisji. Gromkie "Wypie****ać” skłoniło reprezentantów Polski do odwrotu, gdy nieśmiało próbowali podejść w stronę sektora kibiców i podziękować im za doping. Hitem były też okrzyki “Je*** PZPN” i “Wszędzie jeździmy i tylko się za was wstydzimy”. Jednak nie wszystkim się to podobało.

Jak poinformował dziennikarz TVP Sport, cała sytuacja mocno podzieliła polskich kibiców. Część z nich miała pretensje o wulgaryzmy kierowane w stronę piłkarzy. Do tego grona mieli zaliczać się kibice Siarki Tarnobrzeg. Napięcie na trybunach poskutkowało przepychankami i wewnętrzną bójką, którą na szczęście dość szybko zażegnano. Przez moment było naprawdę gorąco, ale ostatecznie nie doszło do poważniejszych incydentów.

🚨Gorąco bylo na boisku, nerwowo na trybunach. Polacy kibice poróżnili się w kwestii „podziękowania” piłkarzom. Więcej⬇️ @sport_tvppl https://t.co/7eBwbCa5FA— Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) June 21, 2023