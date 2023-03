Polska - Albania TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Polska - Albania w TV dzisiaj Na którym kanale mecz dzisiaj 27.03.2023

Mecz Polska - Albania już dzisiaj o godzinie 20.45. Na PGE Narodowym Biało-Czerwoni spróbują zmazać plamę po fatalnym występie i wstydliwej porażce 1:3 w Czechami. Łatwo nie będzie. Piłkarze z Albanii w poprzednich meczach z Polską pokazali się z dobrej strony. Górą byli wtedy Polacy, a teraz rywale bardzo chcą zrewanżować im się za tamte porażki.

Polska - Albania Transmisja TV Gdzie oglądać mecz dzisiaj w TV 27.03.2023

Mecz Polska - Albania wywołuje duże emocje, a kibice liczą na to, że Robert Lewandowski i jego koledzy zrehabilitują się po klęsce w Pradze i wywalczą na PGE Narodowym cenne punkty. Zespół Fernando Santosa wciąż ma jednak duże problemy kadrowe. Na listę kontuzjowanych trafił też Matty Cash, który już na początku meczu z Czechami dozna kontuzji łydki i opuścił już zgrupowanie. – Po zakończeniu starcia w Pradze czułem złość i rozczarowanie, ale jestem przekonany, że w Warszawie, przy wsparciu kibiców, odzyskamy animusz - powiedział trener Fernando Santos. - Chcemy pokazać, czym jest nasz charakter, odwaga i determinacja. Musimy prowadzić więcej akcji ofensywnych i nie oddawać rywalom tak łatwo piłki. Zawodnicy zrozumieli to, co działo się w Czechach i ufam, że teraz będzie inaczej - dodał Portugalczyk.

Polska zagra z Albanią w mocno osłabionym składzie. Szczególnie formacja defensywna jest przetrzebiona kontuzjami. Bez Kamila Glika obrona Biało-Czerwonych popełniała w Pradze mnóstwo błędów. – Każdy z nas ciężko przeżył piątkowe spotkanie. Noc po meczu z Czechami była dla nas bardzo trudna, odbyliśmy wiele rozmów wewnątrz drużyny. Wiemy, co w naszej grze nie funkcjonowało - powiedział Jan Bednarek, obrońca polskiej drużyny. - Teraz patrzymy przed siebie. Każdy z nas z chłodną głową i wewnętrzną motywacją podchodzi do starcia z Albanią. – W poprzednich eliminacjach mierzyliśmy się z Albanią i każdy widział, jak trudne były to spotkania. Wynik 4:1 w meczu domowym może być mylący, bo to było bardzo wyrównane starcie. Mecze były bardzo fizyczne, było w nich dużo walki. Musimy być na to gotowi i dorównać charakterem Albańczykom, bo oni na pewno będą nastawieni na walkę – dodał Bednarek.

Mecz Polska - Albania w eliminacjach do ME zostanie rozegrany w poniedziałek 27 marca 2023. Początek meczu Polska - Albania o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Albania na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsatu Sport Premium 1. Stream online na stronie SPORT.TVP.PL i w usłudze Polsat BOX GO.