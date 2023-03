Polska - Albania TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Polska - Albania STREAM ONLINE LIVE 27.03.2023 Na jakim programie mecz dzisiaj w TV

Spis treści

Nie ma czasu na lizanie ran po kompromitacji z Czechami (1:3). Już dziś reprezentacja Polski zagra z Albanią (godz. 20:45). Stadion Narodowy i chęć odkupienia win muszą ponieść Biało-Czerwonych do zwycięstwa. Czy Robert Lewandowski błyśnie znowu w reprezentacji po bezbarwnym występie w Pradze? Jaki skład wystawi Robert Lewandowski po blamażu z Czechami? Zwycięstwo poprawi atmosferę wokół kadry. Każdy inny wynik będzie katastrofą.

Robert Lewandowski był rozczarowany i zmartwiony porażką z Czechami na inaugurację eliminacji Euro 2024. Kapitan reprezentacji Polski powiedział o największych błędach drużyny i planie na poprawę. Wierzy, że dziś z Albanią będzie lepiej. - Zdecydowały pierwsze minuty – nie ukrywa Lewandowski. - Ciężko jest po takich dwóch ciosach wrócić na właściwe tory, dodatkowo grając na wyjeździe. Pomimo prób zmian, spotkanie było na tyle otwarte, że zespół czeski mógł mieć jeszcze parę sytuacji. Ten mecz to zimny prysznic dla nas wszystkich - dodał Lewandowski, który stara się nie załamywać po klęsce w Pradze. Ma już plan na mecz z Albanią. - Musimy jako drużyna grać kompaktowo. Czy to z piłką, czy bez niej. Musimy wiedzieć, jak się dobrze przesuwać, żeby nam się łatwiej grało. Żebyśmy nie musieli nadrabiać braku ustawienia dodatkowym bieganiem. Musimy od pierwszych minut wejść dobrze w mecz i dyktować warunki. Stabilnie w obronie, a w ofensywie próbować więcej – podkreśla Lewandowski.

Piotr Zieliński dokładnie przeanalizował to, co wydarzyło się na stadionie w Pradze. - Nie tylko trener był zdenerwowany. Wszyscy byliśmy zdenerwowani – przyznaje pomocnik Napoli. - Ale w przerwie trener powiedział, żeby podnieść głowę do góry, bo jest druga połowa i ma się dla nas zacząć nowy mecz. Gdzieś troszkę to ruszyło i lepiej wyglądało, ale wyniku nie udało się odwrócić. Czesi tak ukierunkowali mecz, że lepiej nie mogło im się to ułożyć. Niestety przegraliśmy, ale mamy następny mecz – dodaje Zieliński, który wie, jak zagrać z Albanią. - Trzeba wyjść bardziej skoncentrowanym, bardziej agresywnym. Lepiej grać, lepiej się poruszać, być bardziej aktywnym, chcieć piłkę, stwarzać więcej sytuacji. Na pewno trzeba zmienić dużo rzeczy, bo przegraliśmy z Czechami, którzy nic takiego wielkiego nie grali. W meczu z Albanią musimy wyjść i gryźć trawę po to, aby wygrać. To nas tylko interesuje – dodał Zieliński.

Mecz Polska - Albania w eliminacjach do ME zostanie rozegrany w poniedziałek 27 marca 2023. Początek meczu Polska - Albania o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Albania na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsatu Sport Premium 1. Stream online na stronie SPORT.TVP.PL i w usłudze Polsat BOX GO.

