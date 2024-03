i Autor: Cyfra Sport Reprezentacja Polski

Euro 2024

Poruszające obrazki po awansie Polaków na Euro 2024. Piłkarze i kibice dumnie odśpiewali hymn. Cudowny widok!

To nie był mecz, o którym polscy kibice chcieliby długo pamiętać. Z Cardiff jednak reprezentanci Polski przywiozą do kraju awans do czerwcowo-lipcowego Euro w Niemczech. Udział w turnieju wyszarpali dopiero w serii rzutów karnych. Po nich natychmiast ruszyli w kierunku kibiców i spontanicznie odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego".