Potężny alarm w reprezentacji Polski! Piłkarz nie trenuje z drużyną, media podają niepokojącą wiadomość!

To wyjątkowy dzień w życiu legendy: Jerzy Dudek jakiego nie znacie! Słynny bramkarz reprezentacji Polski od A do Z

Reprezentacja Polski już we wtorek rozegra bardzo ważny mecz. Kadrowicze w Cardiff zagrają przeciwko Walii i jest to spotkanie, które będzie rozpalać wyobraźnię fanów. Niestety, do fanów dotarła niepokojąca informacja. Jak podają media, jeden z zawodników nie trenował z resztą drużyny, a udał się na zajęcia indywidualne. Czy oznacza to, że zawodnik nie będzie w stanie grać przeciwko Walii?

Problemy w reprezentacji Polski? Zawodnik nie ćwiczył z resztą drużyny!

Zawodnikiem, który nie ćwiczył z resztą drużyny, według informacji "meczyki.pl" jest Przemysław Frankowski. Zawodnik Lens, który zdobył pierwszą bramkę w wygranym spotkaniu przeciwko Estonii, zakończył starcie z kontuzją, jednak pozostał na zgrupowaniu. Patrząc na to jednak, że nie trenuje on z drużyną, można mieć wątpliwości, czy wystąpi w spotkaniu.

Piłkarze kadry zadowoleni po meczu z Estonią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Michał Probierz musi już mierzyć się z nieobecnością Matty'ego Casha, który opuścił drużynę i na leczenie udał się do Anglii. Jego miejsce zajął, powołany w niedzielę 23 marca 2024 roku Paweł Wszołek z Legii Warszawa.