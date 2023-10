PZPN szykuje się na gigantyczne straty?! Mowa o milionach złotych. To może być drastyczny cios dla związku

Grzegorz Krychowiak wróci do reprezentacji Polski?! Trwają rozmowy, sekretarz PZPN się wygadał

Od Euro 2016 reprezentacja Polski występowała na wszystkich dużych turniejach. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że ta fantastyczna passa zostanie podtrzymana, bo grupa eliminacyjna do Euro 2024 była stosunkowo łatwa. Niestety za sprawą fatalnych występów piłkarzy, awans na przyszłoroczny turniej bardzo mocno się oddalił i trudno wierzyć, aby Polacy w takiej formie przebrnęli zwycięsko przez baraże, które będą ostatnią deską ratunku.

A brak gry na Euro 2024 wiązałby się nie tylko z ogromnym sportowym zawodem, ale również brakiem premii dla PZPN. UEFA przewiduje bowiem 9,25 mln euro (41 mln zł) za udział w fazie grupowej mistrzostw Europy. Takie pieniądze nie zostały przewidziane w najnowszym budżecie PZPN. - PZPN z zasady nie zakłada w budżecie środków, które nie są pewne. Do momentu awansu nie liczymy kwoty z UEFA - powiedział w rozmowie z TVP Sport Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

- Budżet na 2024 rok będzie zbudowany bez tych pieniędzy. Byłyby to duże straty, gdybyśmy nie uzyskali awansu - dodał. W PZPN wciąż wierzą jednak w pozytywne zakończenie eliminacji do Euro 2024. - Wierzymy w bezpośredni awans, ale to jest tylko sport i wszystko może się wydarzyć. Różne scenariusze cały czas wchodzą w grę - podsumował Wachowski.